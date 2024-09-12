Исследование: Украина заняла шестое место в мире по принятию криптоактивов

В 2024 году Украина заняла шестое место в глобальном индексе принятия криптоактивов, обладая большим потенциалом одного из ведущих криптохабов в Восточной Европе.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, ссылаясь на данные аналитической компании Chainalysis.

Чтобы не только сохранить этот темп, но и достичь еще большего развития сферы, нужно легализовать крипторинок. Для этого Минцифра вместе с представителями бизнеса разработала проект закона о виртуальных активах №10225-1.

Его цель – создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить понятные правила их налогообложения", - говорится в сообщении.

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В Минцифре считают, что легализация криптоиндустрии будет стимулировать развитие цифровой экономики, повысит инвестиционную привлекательность Украины и привлечет иностранные инвестиции, необходимые для поддержки экономики.

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