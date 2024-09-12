Украинский ИИ-стартап Osavu привлек три миллиона долларов инвестиций

Osavul

Украинский стартап Osavul, занимающийся медиааналитикой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), привлек три миллиона долларов в рамках раунда late seed от трех европейских фондов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания во втором раунде инвестиций получила три миллиона долларов от 42CAP, u.ventures и SMRK.

"Osavul планирует направить полученные инвестиции на масштабирование деятельности на глобальном уровне - выйти на новые рынки (в частности, в США и ЕС), предложить новые возможности B2B сегмента и направить ресурсы на совершенствование алгоритмов ИИ", - говорится в сообщении.

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По словам генеральный партнер 42CAP, который является основным инвестором сделки, Алекса Майера, стартап идеально дополнил портфель фонда, который специализируется на инвестициях в следующее поколение B2B-компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения на основе технологий данных по всей Европе.

Кроме того, год назад Osavul поддержал венчурный фонд SMRK и проинвестировал один миллион долларов на seed раунде. Теперь венчурный фонд присоединился к следующему раунду инвестиций.

ИТ-компания, направленная на борьбу с дезинформацией, была основана в феврале 2022 года в ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину. Аналитическая платформа способна работать с данными текстовых, видео- и аудиоформатов на различных платформах (веб-сайты, социальные сети и т.д.).

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"Влияние искусственного интеллекта в нарративных атаках вызывает особое беспокойство, поскольку он может быть использован для формирования общественного мнения через дезинформацию. Osavul применяет ИИ специально для выявления и противодействия этим атакам, обеспечивая более устойчивую информационную экосистему.

Эта инвестиция дает нам возможность расширить наш технологический опыт и реализовать инициативы, направленные на то, чтобы сделать цифровой мир более безопасным и надежным пространством для всех" - отметил соучредитель и CEO Osavul Дмитрий Плешаков.

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Экономическая правда.