В Киеве полноценно заработала синяя ветка метро

В четверг 12 сентября возобновлено полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.

Об этом сообщает Kyiv24.news.

Участок метро между станциями Демеевская и Лыбидская был закрыт с 8 декабря 2023 года. Причиной послужил срочный ремонт перегонного тоннеля между станциями. Он разгерметизировался и на нем появились трещины.

Строители разобрали старый участок тоннеля и построили новый. А также осуществили изоляцию и укрепили химией почвы вокруг тоннеля. Кроме того, перед тем, как пустить в метро пассажиров, провели тестовую обкатку поездов.

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Напомним:

По данным городского головы Киева Виталия Кличко, сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

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