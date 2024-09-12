Из анонсированного "Гигаватта Зеленского" построено около 60 МВт – Кудрицкий
Из анонсированного "Гигаватта Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт.
Об этом в интервью ЭП рассказал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Напомним, что в начале сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине уже установлены сотни МВт мощностей из анонсированного Зеленским 1 ГВт генерации на 2024 год.
"У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт", - отметил экс-глава „Укрэнерго".
На уточняющий вопрос, что речь идет о периоде с момента возникновения термина "Гигаватт Зеленского", Кудрицкий отметил: "Это вообще. Из которых одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно в работу".
Напомним:
Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.
"Профинансировано оборудования где-то около 600 мегаватт, даже больше, на 600 мегаватт, которое уже есть частично в Украине и частично в пути", - заявил он.
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Справка. 1 гигаватт (ГВт) равен 1 тысяче мегаватт (МВт).