Из анонсированного "Гигаватта Зеленского" построено около 60 МВт – Кудрицкий

Из анонсированного "Гигаватта Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт.

Об этом в интервью ЭП рассказал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним, что в начале сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине уже установлены сотни МВт мощностей из анонсированного Зеленским 1 ГВт генерации на 2024 год.

"У меня другие данные. Возможно, за последние 2-3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт", - отметил экс-глава „Укрэнерго".

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На уточняющий вопрос, что речь идет о периоде с момента возникновения термина "Гигаватт Зеленского", Кудрицкий отметил: "Это вообще. Из которых одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно в работу".

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Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.

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"Профинансировано оборудования где-то около 600 мегаватт, даже больше, на 600 мегаватт, которое уже есть частично в Украине и частично в пути", - заявил он.

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