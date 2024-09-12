Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря инвестициям – Блинкен

Комплекс оборонного производства в Украине расширился за последние годы примерно в шесть раз, что стало возможным, главным образом, благодаря инвестициям извне.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду во время пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

"Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз за последние пару лет. Это результат колоссальных инвестиций, которые были сделаны многими из нас",- подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что это работает на долгосрочные интересы Украины, что является очень важным, поскольку "одним из показателей успеха Украины является способность крепко стоять на собственных ногах, в военном, а также экономическом, демократическом и военном плане".

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Блинкен подчеркнул, что инвестиции в оборонно-промышленную базу "являются лучшим способом гарантировать, что агрессия РФ не повторится, и что Украина будет иметь возможности сдерживать агрессию, а в случае необходимости, и защититься от нее".

В этой связи он выразил убеждение, что компании во всем мире видят Украину как "очень привлекательное место для инвестиций, даже несмотря на продолжение агрессии".

Напомним:

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Госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми обсудили с государственным руководством Украины в Киеве ситуацию на поле боя, потребности Украины, возможности ударов по РФ и другие вопросы.