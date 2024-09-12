Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая – городской голова
Четверг, 12 сентября 2024, 09:00 -
В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook.
По его словам, ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.
"Энергетики в этот момент делают все больше, даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - рассказал Семенихин.
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Напомним:
Как сообщала Украинская правда, в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 14 человек получили ранения.
Россияне применили БпЛА типа "Шахед".
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