Ситуация с электроснабжением в Конотопе критическая – городской голова

В результате российского удара энергетическая инфраструктура в Конотопе Сумской области значительно повреждена.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook.

По его словам, ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая. Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения.

"Энергетики в этот момент делают все больше, даже чем возможно, чтобы дать свет в больницу и на водоканал. Когда появится электричество в домах жителей хотя бы почасово - никто не возьмется спрогнозировать", - рассказал Семенихин.

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Напомним:

Как сообщала Украинская правда, в результате российского удара по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры Конотопа 14 человек получили ранения.

Россияне применили БпЛА типа "Шахед".

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