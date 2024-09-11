"Росатом" заказал оборудование в Китае для турецкой АЭС из-за задержки поставок из Германии

"Росатом" сделал альтернативный заказ оборудования в Китае для первой АЭС Турции из-за задержки поставок от немецкой Siemens Energy AG.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Несмотря на обращение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к канцлеру Германии Олафу Шольцу, проблема задержки не была решена, что заставило искать альтернативы для сохранения графика строительства АЭС "Аккую".

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар отметил, что задержка привела к многомесячному отставанию в строительстве станции.

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"Неудача Германии предоставить удовлетворительное объяснение задержки повлияла на проект", - сказал Байрактар. "Однако Росатом уже сделал альтернативный заказ в Китае".

Оборудование необходимо для газоизолированной подстанции, которая будет передавать электроэнергию от электростанции стоимостью 24 миллиарда долларов в электросеть.

Представитель Siemens Energy заявил, что компания соблюдает законы об экспортном контроле.

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"Это политическое решение по вопросу, который не подлежит международным санкциям, финансовым или юридическим проблемам, и не было никакого прогресса, несмотря на его обсуждение на самом высоком уровне", - сказал Байрактар в среду в интервью государственному агентству „Анадолу".

Он также отметил, что Siemens, которая имеет крупные операции в Турции, возможно, "заплатит за это".

Экономическая правда.