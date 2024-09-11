В Украине запустили ИТ-систему, которая ускорит поставки продуктов для ВСУ в 4 раза

11 сентября "Государственный оператор тыла" представил DOT-Chain. Это инновационная ИТ-система для управления тыловыми потребностями ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Главная задача DOT-Chain - сделать процесс обеспечения военных легче и быстрее. В частности, это станет возможным благодаря упрощению процессов, увеличению осведомленности и усилению поддержки военных и поставщиков.

"Если раньше срок поставки продуктов мог составлять до двух месяцев, то после введения DOT-Chain этот срок должен сократиться примерно в четыре раза", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Создание DOT-Chain стало самым масштабным цифровым проектом в DOT. Над разработкой работала команда IT-специалистов Государственного оператора тыла.

"Перед нами стояла задача изменить старую систему так, чтобы нелетальное обеспечение ВСУ было более эффективным. Сейчас функционал DOT-Chain распространяется на питание. ИТ-команда ДОТ оцифровала весь процесс обеспечения - от подачи заявок на продукты до оформления расходных накладных и актов. В будущем система может быстро масштабироваться для покрытия других категорий товаров", - отметила Алена Жужа, ИТ-советник ДОТ.

Что изменила новая ИТ-система DOT-Chain?

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Перевела в цифру бумажные документы для оптимизации работы военных. Это важный шаг к отказу от "бумажной армии". Вместо 30 тыс. бумаг еженедельно, которые должны были обрабатывать военные, теперь нужно сделать всего несколько кликов в системе. Это существенно уменьшает объем работы начпродов. Упростила процесс оплаты за товары. Он будет в четыре раза быстрее, ведь расходные накладные сразу подгружаются в систему, а ДОТ, имея подписи от воинской части и поставщика, может сразу оплатить отгрузку. Оптимизировала обмен данными. Сведения из системы использует, в частности, и Министерство обороны. Это позволяет корректировать потребности военных в соответствии с данными, которые агрегирует DOT-Chain: количество заявок, информация о поставках и объемы, которые приняли или не приняли на баланс воинские части. Настроила взаимодействие между сторонами, вовлеченными в процесс обеспечения ВСУ. В системе DOT-Chain по каждому запросу видны все документы по закупке и поставке. Фактически ДОТ становится третьей стороной, которая занимается и начпродами, и поставщиками и может быстро реагировать на изменение запросов от воинских частей.

Напомним:

Государственный оператор тыла (ДОТ) - закупочное агентство при Министерстве обороны Украины, которое обеспечивает тыловые потребности Вооруженных сил Украины: питание, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы.