12 сентября состоится первый в истории коммерческий выход в открытый космос

Подготовка к запуску ракеты-носителя Falcon 9 Getty Images

В четверг, 12 сентября, в рамках миссии Polaris Dawn состоится первый в истории коммерческий выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

10 сентября состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и экипажем из четырех астронавтов коммерческой миссии Polaris Dawn с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США).

Запуск изначально был запланирован на 26 августа, но SpaceX трижды откладывала его, чтобы провести дополнительные проверки и дождаться более благоприятного прогноза погоды.

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Polaris Dawn - первая из трех запланированных миссий в программе Polaris, которую финансирует глава компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Он назначен командиром этой экспедиции.

Кроме Айзекмана в состав экипажа миссии Polaris Dawn входят отставной подполковник ВВС США пилот Скотт "Кидд" Потит и инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

В открытый космос должны выйти только Айзекман и Джиллис.

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