Китайский импорт меди упал до минимума с апреля 2023 года

Импорт меди в Китай в августе 2024 года упал на 12,3% по сравнению с 2023 годом из-за слабого спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя.

Об этом сообщает пресс-служба Nikkei Asia.

Августовский импорт необработанной меди и медных изделий в Китай составил 415 тыс тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 473 тыс тонн. Сокращение спроса на медь в Китае отражает слабость в секторах недвижимости и производства, влияя на глобальный рынок.

Сообщается, что спрос в Китае является основным фактором мирового ценообразования, вместе с монетарной политикой США и производством на ключевых шахтах.

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Ранее прогнозировали, что цены на медь в 2025 году снизятся до 10,1 тыс долл за тонну, ссылаясь на накопление запасов в Китае и продолжающуюся слабость на рынке недвижимости страны.

Согласно августовским таможенным данным, импорт медной руды и концентратов в Китай упал на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2,574 млн тонн. Медная руда и концентраты являются сырьем для мидетопных заводов.

Экономическая правда.

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