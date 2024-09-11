Украина проведет аукцион на диапазоны частот для мобильной связи

Аукцион на частоты мобильной связи в диапазоне 2100, 2300 и 2600 МГц назначен на 11 ноября 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

"11 сентября 2024 года НКЭК принято решение "О предоставлении лицензий на пользование радиочастотным спектром в полосах радиочастот 1935-1950/2125-2140 МГц, 2355-2395 МГц и 2575-2610 МГц для сотовой радиосвязи с применением процедур аукциона. Дата начала аукциона - 11 ноября 2024 года", - отмечается в сообщении.

Согласно этому решению, утверждены условия аукциона, условия будущих лицензий, состав конкурсной комиссии.

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На аукционе будет разыграно пять лотов в трех диапазонах радиочастот: 2100 МГц, 2300 МГц и 2600 МГц.

"Операторы мобильной связи смогут, приняв участие в аукционе, получить дополнительный радиочастотный спектр для внедрения 4G для улучшения емкости своих сетей и качества связи", - рассказали в НКЭК.

От продажи лицензий на аукционе ожидается поступление в государственный бюджет не менее 3 млрд грн.

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