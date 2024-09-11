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В Киеве восстановят полноценное движение по синей ветке метро уже в четверг – Кличко

Среда, 11 сентября 2024, 12:26 - Артур Крыжный

В четверг 12 сентября восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" завершены", - сообщил он.

Весь комплекс работ длился 9 месяцев.

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"Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, примыкающую к новому участку. Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов", - продолжил Кличко.

По его словам, перегонный тоннель между "Демеевской"-"Лыбедской" находится в сложных гидрогеологических условиях.

"Поэтому во время ремонта осуществили все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химического закрепления почв вокруг нее", - подытожил городской голова.

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Отмечается, что сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.

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Экономическая правда

метрополитен Киев
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