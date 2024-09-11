Обменный курс и в дальнейшем будет выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям.

Об этом сообщает глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного банковская система постепенно возвращается к выполнению требований, действовавших до полномасштабного вторжения, чтобы стать еще более устойчивой.

"Очевидным является прогресс в росте качества надзора, и мы продолжим эту работу. Также движемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию", - написал он.

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Пышный также отметил, что политика НБУ в сочетании с управляемой гибкостью и в дальнейшем предотвратит чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями.

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