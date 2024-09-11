Владелец "Текстиль-Контакта" заявил о давлении прокуратуры на бизнес из-за чужого поста в Facebook

Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявил о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.

Об этом говорится в его сообщении на Facebook.

По словам предпринимателя, речь идет об обысках, подозрениях и якобы государственном ущербе на сумму 46 миллионов гривен. Конфликт разгорелся из-за зданий и земли бывшего пионерлагеря на окраине Киева.

"Исключительно с целью запугивания, они (прокуратура - ЭП) пришли с обысками еще на шесть локаций. Включая отдельный офис моих арендаторов, которые вообще не имеют отношения ни к одной из моих компаний. Там сначала едва не выломали двери, потому что их еще не было в 8 утра, потом все разворотили и залезли в компьютеры", - заявил Соколовский.

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Причиной следственных действий стало объявление на Facebook о продаже прав на землю, которая является коммунальной собственностью общины. Главное обвинение - по ч. 4 ст. 190 - мошенничество с коммунальной собственностью.

"А именно "в виде получения добросовестного безусловного права на передачу земельного участка коммунальной собственности в пользование или собственность", - пишет Соколовский.

Однако, Соколовский отрицает обвинения, утверждая, что не пытался продать землю. По его словам, компания платит за фактическое пользование землей и официально подала документы на получение ее в аренду.

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Предприниматель также отметил, что ранее получал предложения от бывшего депутата Киевсовета Сергея Котвицкого передать ему объект бесплатно на застройку территории под коттеджи. В обмен предприниматель должен был получить долю площади коттеджей, но без гарантий.

Отказав тогда, Соколовский уже на фоне открытия уголовного дела получил предложение от Котвицкого урегулировать вопрос с Голосеевской прокуратурой, потому что "хорошо их знает".

"В разговоре между моим юристом, прокурором Шаповаловым и старшим оперуполномоченным УСР Нацполиции Киева Ярославом Никоненко, последний сказал, что Соколовский зря отказался от "выгодного" предложения и что я хорошо знаю, кому следовало бы передать этот объект", - написал предприниматель.

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Экономическая правда.