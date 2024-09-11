Дорожное движение в центре Киева временно ограничили
Среда, 11 сентября 2024, 11:43 -
В Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
Отмечается, что в связи с проведением Саммита Крымской платформы, 11 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города.
"Продолжаются меры безопасности", - добавляют в сообщении.
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Экономическая правда.
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