Дорожное движение в центре Киева временно ограничили

В Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что в связи с проведением Саммита Крымской платформы, 11 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города.

"Продолжаются меры безопасности", - добавляют в сообщении.

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Экономическая правда.