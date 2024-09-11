Нацбанк изменил курс гривны: доллар подорожал, евро почти не изменился

По состоянию на 11 сентября, официальный курс доллара от НБУ увеличился на 5 копеек, курс евро уменьшился на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,14 грн, евро - 45,37 грн (на 10 сентября доллар - 41,09 грн, евро - 45,38 грн).

На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,40 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,73 - 45,86 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 10 сентября - 41,10 - 41,40 грн);

Евро - 45,27 - 45,90 грн (курс на 10 сентября - 45,35 - 45,90 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,78 - 41,38 грн;

Ощадбанк - 40,95 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,90 - 41,45 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,35 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.

Экономическая правда.