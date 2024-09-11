Нацбанк изменил курс гривны: доллар подорожал, евро почти не изменился
Среда, 11 сентября 2024, 11:00 -
По состоянию на 11 сентября, официальный курс доллара от НБУ увеличился на 5 копеек, курс евро уменьшился на 1 копейку.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,14 грн, евро - 45,37 грн (на 10 сентября доллар - 41,09 грн, евро - 45,38 грн).
На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,40 грн.
Реклама:
На это же время "черный" курс евро составлял 45,73 - 45,86 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,00 - 41,45 грн (курс на 10 сентября - 41,10 - 41,40 грн);
- Евро - 45,27 - 45,90 грн (курс на 10 сентября - 45,35 - 45,90 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
Реклама:
- Приватбанк - 40,78 - 41,38 грн;
- Ощадбанк - 40,95 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,45 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,35 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.
Экономическая правда.
Реклама: