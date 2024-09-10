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В среду свет не будут выключать, но энергетики просят экономить

Вторник, 10 сентября 2024, 20:01 - Алексей Артемчук

В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"11 сентября применение мер ограничения не прогнозируется", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призывают потреблять электроэнергию экономно и не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 18:00 до 22:00.

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Экономическая правда.

электроэнергия
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