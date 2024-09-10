В среду свет не будут выключать, но энергетики просят экономить
Вторник, 10 сентября 2024, 20:01 -
В среду 11 сентября не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии, но энергетики просят экономить свет.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"11 сентября применение мер ограничения не прогнозируется", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призывают потреблять электроэнергию экономно и не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно с 18:00 до 22:00.
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Экономическая правда.
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