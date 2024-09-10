Взятка за должность директора рынка: в Киеве будут судить депутата

10 сентября 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) в получении 1,39 млн грн взятки.

Об этом сообщают пресс-службы САП и НАБУ.

В сообщении не указана фамилия, в то же время известно, что речь идет о Владиславе Трубицыне

Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в феврале - марте 2021 года депутат Киевсовета, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, при пособничестве своего помощника и приближенного лица выразил просьбу гражданину предоставить неправомерную выгоду за назначение заранее определенного лица на руководящую должность в КП "Житний рынок".

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В ходе разговоров депутат неоднократно заявлял, что имеет непосредственное влияние на кадровую политику Департамента благоустройства и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА (которому подчинено вышеуказанное коммунальное предприятие).

Так, за 30 тыс. долларов США народный избранник должен был назначить определенное лицо на должность заместителя директора Житнего рынка, а впоследствии - на должность директора. Кроме того, депутат обещал оказывать соответствующую поддержку и регулировать некоторые вопросы, касающиеся ведения новым руководством в "разумных пределах" незаконной деятельности.

"Собеседование", во время которого было озвучено видение дальнейшей деятельности коммунального предприятия, депутат провел в одном из антикварных книжных магазинов столицы", говорится в сообщении.

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14 июня 2024 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы заочно сообщили лицу о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Кроме того, о подозрении сообщено его помощнику и приближенному лицу.

За продажу должности директора Житнего рынка перед судом предстанут бывший депутат Киевского городского совета и двое его сообщников.

В САП также напомнили, что в марте 2021 года депутат Киевсовета после "собеседования" с кандидатом в помещении собственного антикварного магазина завуалировано сообщил, что стоимость назначения составляет 30 тыс. долл. США.

При этом помощник депутата уточнил, что эта сумма предусматривает чисто назначение на должность, а в дальне