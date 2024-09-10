Кабмин не рассматривает приватизацию 2-х государственных банков

Кабинет министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка - второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как по Укргазбанку и Сенс Банку, которые идут на пятом и восьмом местах, приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Укрэксим и Ощад мы пока пока пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор", - сказал он на пресс-конференции.

Премьер, в частности, напомнил, что в случае с Укргазбанком есть достигнутая еще до войны договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

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Шмыгаль добавил, что стратегия на продажу государственных банков будет продолжена, при этом отказался говорить о конкретных датах возможной реализации финучреждений инвесторам, отметив лишь, что принятый Верховной Радой в первом чтении 5 сентября законопроект № 11474 об особенностях продажи банков, принадлежащих государству, дает ответы на то, как, когда и каким образом стратегия приватизации государственных банков будет реализовываться.

Напомним:

Украина в обновленной в июне программе расширенного финансирования EFF с МВФ обязалась до конца сентября назначить международных консультантов для продажи Укргазбанка и Сенс Банка, а также подать в парламент законопроект, устанавливающий механизм приватизации госбанков.

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