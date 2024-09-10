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Новые iPhone 16 могут появиться в продаже в Украине с конца сентября – СМИ

Вторник, 10 сентября 2024, 17:10 - Артур Крыжный

Продажи новых iPhone 16 в Украине могут начаться с 27 сентября - на семь дней позже, чем в США.

Об этом сообщили Forbes Ukraine в пресс-службах ритейлеров "Фокстрот", Comfy, "Алло" и Rozetka.

Официальные цены на новые смартфоны Apple стартуют от $799 до $1199 в зависимости от модели и объема памяти.

Цены на новинки именно в Украине будут выше на 5-10% за аналоги iPhone 15 на старте продаж прошлого года. Речь идет примерно о 49 500-78 200 грн в зависимости от модели, подсчитал Forbes.

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Меньшие ритейлеры говорят о других ценах. Icoola.ua озвучил свой ценник на смартфон еще до презентации Apple - от 46 200 грн за 128 ГБ памяти до 55 000 грн за 512 ГБ, пишет Forbes.

Сделать предзаказ на новые iPhone 16 в крупных сетях украинцы смогут ориентировочно с 20 сентября.

Напомним:

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В этом году iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max предложат выбор из четырех цветов: Black, White, Natural, Desert (конечно, все с окончанием Titanium).

Apple анонсировала iPhone 16 на собственном мероприятии "Время сияния". Смартфон призван раскрыть возможности функций искусственного интеллекта Apple Inteligence.

Экономическая правда.

Apple iPhone Украина
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