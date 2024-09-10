Власти не намерены осуществлять эмиссию гривны - Шмыгаль

Власть имеет оптимизм относительно бюджета и не планирует прибегать к эмиссии гривны в течение 2024-2025 годов.

Об этом сообщает пресс-служба.

Власти не планируют прибегать к эмиссии гривны в течение 2024-го и 2025 года. Правительство имеет "определенный оптимизм" по закрытию нынешних потребностей бюджета.

"Не надо делать трагедии из умеренной эмиссии во время войны. Даже в программе МВФ прописано, что во время войны умеренная эмиссия, контролируемая, допускается", - сказал Шмыгаль.

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Глава Кабмина заверил, что власти не собираются использовать этот инструмент, но "просто сейчас надо быть очень взвешенными и не поддаваться на какие-то манипуляции, панику".

Премьер уверен, что правительство найдет деньги на дофинансирование потребностей Сил обороны. В частности, Украина перевыполняет план по сбору налогов и платежей. По его словам, речь идет о 75 млрд грн.

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Экономическая правда.