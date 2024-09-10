На Киевщине арендовали когенератор в шесть раз дороже покупки

КП "Вишневсктеплоэнерго" города Вишневое Киевской области без конкурентных торгов арендовало когенерационную газопоршневую установку, которая будет производить электроэнергию и тепло.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

Суммарная стоимость аренды установки 315 млн грн в шесть раз превышает рыночную стоимость подобного когенератора, если бы его сразу покупали.

Так, 30 августа КП "Вишневсктеплоэнерго" заключило соглашение на 315 млн грн с ООО "Экоресурс-Т". Фирма в течение 15 лет будет получать за аренду ее установки по 3,50 млн грн ежемесячно.

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Когенерационную установку MTU GS 16V4000 L62 британского концерна Rolls-Royce берут в аренду без права выкупа до мая 2039 года. Это примерно соответствует расчетному сроку жизни таких установок. Она имеет номинальную электрическую мощность 1,5 МВт и общую тепловую мощность 1,86 МВт.

Основатель компании PRM Group Дмитрий Шуманов рассказал изданию, что его компания сейчас продает установки такой мощности по 50-55 млн грн (с учетом НДС).

На закупках в Prozorro цены также значительно меньше аренды в Вишневом.

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Например, Харьковводоканал заказал меньшие установки электрической мощностью 1 МВт по 34 млн грн за штуку.

Коммунальщики Киева заказали вдвое и втрое мощнее когенераторы по 64 и 83 млн грн. Тепловики Запорожья закупили установки почти вдвое большей мощности 2,5 МВт по 91 млн грн.

В цену аренды в Вишневом также включены установка и техническое обслуживание ее оборудования.

В Украине пока нет арендного рынка таких установок, поэтому нет и базы цен и данных для сравнения, что создает большое коррупционное пространство, считают "Наші гроші".

Издание утверждает, что для "Экоресурс-Т" цена когенератора по контракту с Вишневым полностью вернется максимум за два года. Остальные 13 лет аренды когенератор будет приносить чистую прибыль в размере более 3 млн грн в месяц.

КП "Вишневсктеплоэнерго" возглавляет Сергей Мазур. Перед проведением закупки он 8 августа получил согласование от горсовета Вишневого под руководством Ильи Дикова на заключение сделки размером 315 млн грн, что является значительным хозяйственным обязательством.

Руководителем и соучредителем ООО "Экоресурс-Т" является Игорь Сизонюк. Долей также владеет Роман Савон. Они также имеют отношение к ООО "Вершина плюс", ООО "МВМ 12", ООО "Укрпромтех", ООО "Экотеплоресурс" и других.