Google проиграл суд на более чем два миллиарда евро в ЕС

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Google проиграл антимонопольный суд в ЕС на 2,4 млрд евро.

Об этом сообщает пресс-служба Reuters.

Американский техногигант Google 10 сентября проиграл антимонопольный суд в Люксембурге и заплатит штраф в размере 2,4 млрд евро (2,67 млрд долл).

Отмечается, что штраф был наложен семь лет назад на компанию Alphabet (материнская компания Google) за использование собственного сервиса сравнения цен.

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Суд признал несправедливым такое преимущество перед более мелкими европейскими конкурентами.

Судьи отметили, что законодательство ЕС санкционирует не наличие господствующего положения, а его неправомерное использование.

"В частности, запрещается поведение субъектов хозяйствования, которые занимают доминирующее положение, что препятствует конкуренции по сути и, таким образом, может нанести вред отдельным хозсубъектам и потребителям", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда.