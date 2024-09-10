Производство стали в августе - наименьшее за последние пять месяцев

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В августе производство стали в Украине было наименьшим за последние пять месяцев, упав до 690 700 т.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрметаллургпром".

В августе в Украине произвели 690 700 т стали, что на 3% меньше по сравнению с июлем, меньшие объемы последний раз были зафиксированы в марте этого года – 610 900 т.

Украинские металлургические предприятия по итогам восьми месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 21%, до 4,7 млн т, стали - на 31%, до 5,2 млн т, проката - на 27%, до 4,3 млн т.

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По сравнению с августом 2023 года в августе текущего года производство чугуна выросло на 21%, выплавка стали - на 15%, проката - на 16%.

В августе производство чугуна достигло 643 600 т, что на 4% больше, чем в июле, выплавка стали составила 690 700 т (-3%), производство металлопроката незначительно повысилось до 589 300 т (+0,12%).

Напомним:

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Украина нарастила производство стали на 37%, чугуна - на 22% в первой половине 2024 года.