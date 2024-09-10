"Укрнафта" отменила большинство тендеров на покупку газопоршневых установок
Вторник, 10 сентября 2024, 12:52 -
ПАО "Укрнафта" отменило 11 тендеров на закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию газопоршневых электростанций из-за отсутствия предложений.
Об этом свидетельствуют результаты торгов в Prozorro, передает "Интерфакс-Украина".
Еще в пяти тендерах предложение сделали только по одной компании, по ним ожидаются решения.
В частности, на четыре тендера подалось ООО "МИК" (Запорожье) и на один - ООО "Компрессорс Интернешнл" (Киев).
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Напомним:
"Укрнафта" в начале августа объявила аукционы на газопоршневые установки суммарной мощностью 63,59 МВт-76,4 МВт с поставкой до 31 декабря 2025 года и суммарной ожидаемой стоимостью закупки 1,57 млрд грн (без НДС).
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