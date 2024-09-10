Большинство украинцев считают переименование "копейки" на "шаг" не актуальным – опрос

Команда Rakuten Viber спросила украинцев, поддерживают ли они замену "копейки" на "шаг": 57% украинцев считают изменение лишним.

Об этом говорится в релизе Rakuten Viber, которое есть в распоряжении "ЭП".

Результаты опроса показали, что 57% украинцев считают лишним замену названия "копейка" на "шаг".

В то же время четверть опрошенных (24%) полностью поддерживают инициативу НБУ. В целом ответы на вопрос "Поддерживаете ли вы замену копейки на шаг?" распределились следующим образом:

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Не поддерживаю, это лишнее - 57%;

Да, полностью поддерживаю - 24%;

Мне все равно, не думаю о таком сейчас - 19%.

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие более 29 тысяч респондентов.

Справка. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>29 000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Напомним:

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Для восстановления исторической справедливости Национальный банк инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг".

Экономическая правда.