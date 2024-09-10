Кредиты по программе "еОселя" оформили 6,3 тыс. семей: какое жилье выбирают украинцы

По программе доступных кредитов "еОселя" с начала 2024 года 6341 украинская семья получила льготные ипотечные кредиты на общую сумму 10,8 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Большинство кредитов украинцы взяли на приобретение жилья на вторичном рынке - 4550 жилых объектов, 1791 - первая продажа.

"За все время действия программы уже 12 666 украинских семей получили кредиты на сумму более 20,2 млрд грн", - отметил Андрей Телюпа.

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Всего за прошедшую неделю украинцы оформили 162 кредита на 284 млн грн, среди которых кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке - 110, а первая продажа - 52.

Кредиты под 3% получили:

73 военнослужащих и силовиков;

11 педагогов;

11 медиков;

Кредиты под 7% получили:

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52 украинцев без собственного жилья;

8 ВПЛ;

7 ветеранов.

Напомним:

Спрос на строительные материалы в 2024 году замедлился из-за низкой платежеспособности потребителей и недостаточного финансирования государственных программ восстановления после значительного роста в прошлом году.