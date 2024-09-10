В Украине второй день растет потребление электроэнергии: энергетики призывают экономить
Во вторник 10 сентября, по состоянию на утро, уровень потребления был на 1,4% выше, чем в это же время в понедельник 9 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По данным энергокомпании, еще в понедельник 9 сентября утром потребление было на 6,2% выше, чем в то же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 6 сентября.
9 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. В целом он был на 6,4% выше, чем в предыдущий рабочий день в пятницу. Это объясняется отсутствием применения мер ограничения.
Сейчас в украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.
"Когда электроэнергия появляется по графику, потребляйте ее, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении.
Энергетики призывают не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы вечернего максимального потребления - с 18:00 до 22:00.
Напомним:
За минувшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Экономическая правда.