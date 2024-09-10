Игорный бизнес в Украине существенно увеличил уплату налогов

Организаторы азартных игр в январе-августе 2024 года уплатили в бюджет 11,7 млрд грн налогов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.

"За 8 месяцев текущего года имеем увеличение бюджетных поступлений в несколько раз! Так, с начала года игорный бизнес пополнил государственную казну на 11,7 млрд гривен, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным Гетманцева, в поступлениях главными являются налог на прибыль - 63,6% и НДФЛ - 35,9%.

Реклама:

Напомним:

За 7 месяцев 2024 года организаторы азартных игр уплатили в бюджет 9,8 млрд грн налогов.