Танкеры РФ все больше игнорируют безопасность в проливах Дании: растет риск разлива нефти

Танкеры теневого флота РФ, которые перевозят нефть через опасные проливы Дании, все чаще отказываются от услуг лоцманов, что повышает риск нефтяного разлива у побережья страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

За три месяца до июля 20% танкеров "теневого флота", которые перевозили российскую нефть через датские проливы, отказались от помощи специалистов, хорошо знающих местные воды, по данным, собранным Bloomberg и Danwatch. Этот показатель вырос с 4% годом ранее.

Проливы, которые ежедневно пересекают паромы и другой морской транспорт, могут быть сложными для навигации. Там много отмелей, сильные течения и различные глубины воды. Использование лоцманов рекомендовано Международной морской организацией (IMO) и было привычным на протяжении десятилетий, что помогало избежать крупных разливов нефти за все это время.

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Однако из-за западных санкций, которые ограничивают доступ Москвы к мировому танкерному флоту, Россия все чаще полагается на флот более старых судов, которые плохо обслуживаются, имеют неизвестных владельцев и сомнительное страхование. Эти суда, которые сейчас составляют большинство перевозок российской нефти, преимущественно и отказываются от лоцманского сопровождения.

С начала 2023 года почти 1200 танкеров с российской нефтью покинули Балтийское море, и доля судов "теневого флота" в этом потоке постоянно росла. За три месяца до конца июля шесть из десяти перевозок осуществлялись танкерами "теневого флота", что больше чем четыре из десяти в первом квартале 2023 года.

Каждое пятое из этих судов отказалось от услуг датских лоцманов в период с мая по июль. Годом ранее отказ составлял лишь одно из двадцати судов, согласно данным, полученным Danwatch по запросу в соответствии с законом о доступе к публичной информации.

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Если Копенгаген попытается сделать лоцманское сопровождение обязательным, это может привести к обострению отношений с Кремлем и нарушить важный источник глобальных поставок нефти.

Экономическая правда.