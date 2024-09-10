Спрос на электрокары вырос на 70%: что выбирали украинцы в августе

В августе 2024 года украинский автопарк пополнили 6445 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 18%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6302 ед. (новых - 1159 ед., подержанных - 5143 ед.).

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Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 174 ед;

HONDA M-NV - 169 ед;

VOLKSWAGEN ID.4 - 147 ед;

ZEEKR 001 - 107 ед;

NISSAN Ariya - 83 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

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NISSAN Leaf - 658 ед;

TESLA Model Y - 588 ед;

TESLA Model 3 - 561 ед;

HYUNDAI Kona - 308 ед;

VOLKSWAGEN е-Golf - 289 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.