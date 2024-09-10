Спрос на электрокары вырос на 70%: что выбирали украинцы в августе
Вторник, 10 сентября 2024, 09:58 -
В августе 2024 года украинский автопарк пополнили 6445 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 68% больше, чем в августе 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 18%.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 6302 ед. (новых - 1159 ед., подержанных - 5143 ед.).
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Среди 143 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- BYD Song Plus - 174 ед;
- HONDA M-NV - 169 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 147 ед;
- ZEEKR 001 - 107 ед;
- NISSAN Ariya - 83 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
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- NISSAN Leaf - 658 ед;
- TESLA Model Y - 588 ед;
- TESLA Model 3 - 561 ед;
- HYUNDAI Kona - 308 ед;
- VOLKSWAGEN е-Golf - 289 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 35,6 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
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