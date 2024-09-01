По указанию НЭК "Укрэнерго" энергетики отменяют экстренные отключения света, возвращаясь к графикам.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В случае изменений ситуации, "Укрэнерго" сообщит об этом отдельно.

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Напомним:

В понедельник 2 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

В Киеве и 13 областях в воскресенье вечером были введены экстренные отключения электроэнергии.

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Экономическая правда