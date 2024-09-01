Инвесторы в "зеленую" энергетику призывают не спешить с увольнением Кудрицкого

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" и президента Зеленского не спешить с увольнением Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

Соответствующее заявление есть в распоряжении ЭП.

"ЕУЭА является профильной ассоциацией, которая объединяет иностранных и украинских инвесторов в возобновляемую энергетику и смежные отрасли, которые построили более 3 ГВт энергогенерирующих мощностей в Украине.

Наша Ассоциация имеет многолетний положительный опыт сотрудничества с текущей командой НЭК "Укрэнерго", в частности с господином Кудрицким во время его пребывания на должностях заместителя директора по инвестициям, первого заместителя председателя правления, и.о. председателя правления и председателя правления компании", - говорится в заявлении.

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В агентстве отмечают, что за время управления Кудрицкого, "Укрэнерго" удалось построить прозрачную модель управления и наладить связи с западными партнерами.

Там также отметили, что увольнение Кудрицкого до момента окончания его контракта без коммуникаций с международными партнерами и обществом негативно повлияет на инвестиционный климат страны в то время, когда энергетическая система требует значительных инвестиций.

В ЕУЭА призвали придерживаться принципа корпоративного управления НЭК "Укрэнерго" и провести анализ эффективности и прозрачности работы компании.

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Напомним:

В пятницу 30 августа ЭП сообщила, что руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ближайшее время может быть уволен с должности.

Экономическая правда