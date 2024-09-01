Главный профсоюз Израиля объявил забастовку в понедельник

Председатель израильского профсоюза Гистадрут, Арнон Бар-Давид, призвал к всеобщей забастовке, которая начнется в 6 утра в понедельник 2 сентября, чтобы заставить правительство заключить соглашение о возвращении израильских заложников, которых удерживает ХАМАС в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Арнон Бар-Давид, чей профсоюз представляет сотни тысяч работников, призвал всех гражданских работников присоединиться к забастовке и заявил, что аэропорт Бен-Гурион будет закрыт с 8 утра.

Председатель Гистадрут сказал, что пока что забастовка продлится только в понедельник, но он резко раскритиковал правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху за неспособность вернуть заложников живыми.

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"Пренебрежение экономикой должно быть прекращено, Израиль должен быть возвращен к разумной рутине... Мы должны заключить соглашение. Соглашение важнее всего остального", - сказал Бар-Давид на пресс-конференции.

Около 101 заложника все еще остаются в плену, хотя Израиль считает, что трети из них уже нет в живых.

Экономическая правда

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