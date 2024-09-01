США требуют консультаций с Канадой по торговому спору из-за нового налога на цифровые услуги

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США запросили консультации с Канадой по урегулированию торговых споров из-за нового налога на цифровые услуги.

Об этом сообщает Reuters.

Администрация Джо Байдена отметила, что "дискриминационный" налог противоречит обязательствам Канады в рамках Североамериканского торгового соглашения.

Офис торгового представителя США заявил, что он будет работать с Канадой над решением беспокойства США относительно нового налога, введенного в июне, путем проведения консультаций.

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Но если соглашение не будет достигнуто через 75 дней, она может обратиться в группу по урегулированию споров в соответствии с Соглашением о торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Запрос на проведение консультаций является первым шагом в процессе урегулирования споров в рамках USMCA, который в конечном итоге может привести к введению соответствующих тарифов США на импорт из Канады.

В Оттаве канадский чиновник заявил, что шаг США не вызвал беспокойства или неожиданности.

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Офис торгового представителя США считает, что односторонние налоги на цифровые услуги, в основном направленные на сбор доходов от американских технологических гигантов, таких как Google, Apple, Amazon.com и Meta, дискриминируют американские компании.

Экономическая правда