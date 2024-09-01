Состояние энергосистемы: энергетики восстановили питание более пяти тысячам потребителей

За сутки с 31 августа по 1 сентября энергетикам удалось восстановить питание 5 694 потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5694 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений", - говорится в сообщении.

При этом, без электроэнергии остаются 534 населенных пункта.

Реклама:

Кроме этого, в Днепропетровской области в результате боевых действий возникло возгорание на подстанции, что привело к обесточиванию потребителей. Возгорание ликвидировали. В Одесской области в результате вражеской атаки обесточивалась воздушная линия, в результате чего обесточивались бытовые потребители.

Напомним:

В воскресенье 1 сентября графики почасовых отключений будут применять в течение всех суток, меньше всего света будет вечером.

Реклама:

Экономическая правда