Ford отзовет более 90 тысяч автомобилей из-за проблемы с двигателем
Воскресенье, 1 сентября 2024, 11:03 -
Компания Ford отзовет 90 736 автомобилей, поскольку в них могут сломаться впускные клапаны двигателя во время движения.
Об этом сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США, передает Reuters.
Отзыв касается определенных автомобилей Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator 2021-2022 годов выпуска, оснащенных двигателями Nano EcoBoost объемом 2,7 л или 3,0 л, сообщает NHTSA.
В рамках устранения недостатков дилеры проведут цикличный тест двигателя и, при необходимости, бесплатно заменят двигатель, сообщает регулятор.
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Экономическая правда
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