Только во Львове считают бизнес-климат удовлетворительным - опрос ЕБА

Условия ведения бизнеса в регионах Украины компании оценивают как сложные, и только в Западном регионе большинство предпринимателей считают их удовлетворительными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса в регионах, который ежегодно проводит Европейская Бизнес Ассоциация, пишет LIGA.net.

По сравнению с прошлым годом оценки ситуации во Львове (2,62 балла) и Днепре (2,20 балла) почти не изменились. В Одессе (2,15 балла) и Харькове (1,45 балла) - несколько ухудшились.

Общими вызовами для большинства регионов остаются вопросы мобилизации, проблемы с бронированием, нехватка персонала и дефицит электроэнергии. В то же время большинство бизнесов планируют сфокусироваться на диджитализации бизнес-процессов, выходе на новые рынки, расширении бизнеса. Дополнительно предприниматели Харьковского региона имеют в планах сокращение расходов и организацию дистанционной работы.

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Львов. У предпринимателей Западного региона самые высокие оценки бизнес-климата. По сравнению с прошлым годом во Львове выросло количество тех, кому трудно работать - с 28% до 41%. В то же время 53% считают условия ведения бизнеса удовлетворительными (72% в прошлом году). Еще 6% утверждают, что им легко вести бизнес. При этом 56% компаний региона работают в полном объеме и 44% с определенными ограничениями.

Только 13% предпринимателей считают, что война может завершиться до конца 2024 года, тогда как 28% ожидают, что это произойдет в 2025 году, и еще 19% - в течение следующих трех лет.

Днепр. На втором месте по оценке ведения бизнеса в этом году. Сложными условия работы в регионе называют 75% предпринимателей, остальные 25% считают их удовлетворительными. Сейчас в регионе в полном объеме работают только 20% компаний, остальные 80% - с определенными ограничениями.

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В завершение войны в 2025 году верят 35% респондентов региона, тогда как 25% считают, что это произойдет в течение одного-трех лет, а 15% - что Украина в состоянии войны надолго.

Одесса. В регионе увеличилось количество предпринимателей, которые считают условия ведения бизнеса сложными - с прошлогодних 53% до 75% сейчас. Для 20% условия удовлетворительные и для 5% - легкие. Полноценно в регионе работают 40% компаний, тогда как 60% - с определенными ограничениями.

В завершение войны до конца года верят 20% опрошенных предпринимателей, еще по 25% считают, что война закончится либо в 2025 году, либо в течение следующих трех лет.

Харьков. Ожидаемо худшие оценки бизнес-климата предпринимателей в Харьковском регионе. Все опрошенные компании оценили условия как сложные, в том числе 55% - как очень сложные. В этом году ни одна компания не оценила бизнес-среду как удовлетворительную, хотя в прошлом году таких было 6%. Пока ни одна из опрошенных компаний не работает в полном объеме (6% работали полноценно в прошлом году). В то время, как 91% компаний работают с ограничениями, а 9% не работают вообще.

Более половины, а именно 55% считают, что война может завершиться в течение следующих трех лет, 27% верят в завершение войны в 2025 году, и 9% ожидают, что война надолго.

Опрос проводился с 1 по 30 июля 2024 года. Участие в исследовании приняли представители 83 компаний из региональных офисов Европейской Бизнес Ассоциации - Западноукраинского (объединяет компании из Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей), Южноукраинского (компании из Одесской, Николаевской и Херсонской областей), Днепровского (компании из Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей) и Харьковского (компании из Харьковской, Сумской и Полтавской областей).