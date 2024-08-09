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В Украине стало меньше ломбардов и увеличилось количество коллекторских компаний

Пятница, 9 августа 2024, 17:48 - Виктор Волокита
 

В июле 2024 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 963 (с 990 в июне). 

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. 

Количество банков осталось неизменным - 62.

По состоянию на 31 июля на небанковском рынке работали:

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  • 537 финансовых компаний (было 548);
  • 69 страховщиков non-life (было 78), 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
  • 114 ломбардов (было 116);
  • 114 кредитных союзов (было 120); 
  • 1 лизингодатель (без изменений);
  • 40 страховых брокеров (без изменений);
  • 75 коллекторских компаний (было 74).

По информации НБУ, количество банковских и небанковских финансовых групп не изменилось. Их на рынке признано 18 и 30 соответственно.

Кроме того, на платежном рынке действует 17 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 18), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Напомним:

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