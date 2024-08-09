БЭБ изъяло почти 5 миллионов евро у поставщика продуктов для Минобороны

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Бюро экономической безопасности выявило и изъяло более 4,7 миллиона евро неучтенной наличности в рамках расследования уклонения от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Так, средства были обнаружены в багажнике автомобиля, которым управляла бухгалтер одной из компаний. Женщина не смогла объяснить происхождение этой значительной суммы денег.

Попытка вывоза и сокрытия "черной" кассы была разоблачена во время следственных мероприятий. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

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Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС.

При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС.

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Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах, пишет Бюро.

Экономическая правда.