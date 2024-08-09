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Нацбанк немного ослабил гривну: сколько стоят доллар и евро

Пятница, 9 августа 2024, 10:21 - Артур Крыжный

По состоянию на 9 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро вырос на 4 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,99 грн, евро - 44,80 грн (на 8 августа доллар - 40,98 грн, евро - 44,76 грн).

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,20 - 41,28 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,95 - 45,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 августа - 40,80 - 41,30 грн);
  • Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 августа - 44,60 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,65 - 41,25 грн;
  • Ощадбанк - 40,85 - 41,40 грн;
  • Укрсиббанк - 40,65 - 41,25 грн;
  • ПУМБ - 40,80 - 41,30 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,152 грн за доллар, monobank - 41,151 грн.

Экономическая правда.

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