Нацбанк немного ослабил гривну: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 9 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро вырос на 4 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,99 грн, евро - 44,80 грн (на 8 августа доллар - 40,98 грн, евро - 44,76 грн).

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,20 - 41,28 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,95 - 45,18 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 августа - 40,80 - 41,30 грн);

Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 августа - 44,60 - 45,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,65 - 41,25 грн;

Ощадбанк - 40,85 - 41,40 грн;

Укрсиббанк - 40,65 - 41,25 грн;

ПУМБ - 40,80 - 41,30 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,152 грн за доллар, monobank - 41,151 грн.

Экономическая правда.