Нацбанк немного ослабил гривну: сколько стоят доллар и евро
Пятница, 9 августа 2024, 10:21 -
По состоянию на 9 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро вырос на 4 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,99 грн, евро - 44,80 грн (на 8 августа доллар - 40,98 грн, евро - 44,76 грн).
На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,20 - 41,28 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,95 - 45,18 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,80 - 41,30 грн (курс на 8 августа - 40,80 - 41,30 грн);
- Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 8 августа - 44,60 - 45,20 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,65 - 41,25 грн;
- Ощадбанк - 40,85 - 41,40 грн;
- Укрсиббанк - 40,65 - 41,25 грн;
- ПУМБ - 40,80 - 41,30 грн;
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,152 грн за доллар, monobank - 41,151 грн.
Экономическая правда.
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