Цены на нефть выросли из-за напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли, увеличившись более чем на 3% за неделю, поскольку опасения относительно расширения конфликта на Ближнем Востоке не исчезли.

Об этом сообщает агентство Retuers.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 9 центов, или на 0,11%, до $79,25 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 12 центов до 76,31 доллара за баррель.

Израильские силы усилили воздушные удары по сектору Газа в четверг в ходе дальнейших боев с боевиками во главе с ХАМАС. Кроме того, Израиль готовится к потенциальной более широкой войне в регионе.

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"Сырая нефть продолжила восстанавливаться после недавнего падения, поскольку повышенные геополитические риски оказались в центре внимания", - сказал аналитик ANZ Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).

Убийство на прошлой неделе высокопоставленных членов боевых группировок ХАМАС и Хезболла повысило вероятность ответных ударов со стороны Ирана по Израилю, что вызвало беспокойство по поводу поставок нефти из крупнейшего в мире региона-производителя.

Настроения в США улучшились после того, как на прошлой неделе количество американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что опасения относительно развала рынка труда были преувеличенными и ослабило опасения относительно рецессии.

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Экономическая правда.