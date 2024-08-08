Google и Meta договорились о рекламе для подростков, минуя правила в отношении несовершеннолетних

Google и Meta заключили тайное соглашение о таргетировании рекламы Instagram для подростков на YouTube, минуя собственные правила поисковой компании по обращению с несовершеннолетними в Интернете.

Об этом пишет газета Financial Times.

Согласно документам, которые увидели Financial Times, Google работал над маркетинговым проектом для Meta, который имел целью нацелить 13-17-летних пользователей YouTube на рекламу приложения для фото и видео своего конкурента.

Кампания в Instagram намеренно была нацелена на группу пользователей, обозначенных как "неизвестные" в рекламной системе, которая, по словам этих людей, была ориентирована на лиц в возрасте до 18 лет, что было известно Google.

Реклама:

Между тем, документы, с которыми ознакомился FT, свидетельствуют о том, что были приняты меры для сокрытия истинных намерений кампании.

Проект игнорировал правила Google, которые запрещают персонализацию и таргетирование рекламы для лиц младше 18 лет, включая показ рекламы на основе демографических данных.

Кампания Meta на YouTube, направленная на привлечение молодых пользователей в Instagram, уже была в процессе разработки, когда Марк Цукерберг в январе выступил перед Конгрессом США, где соучредитель Facebook извинился перед семьями детей, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации и злоупотреблений на его платформах.

Реклама:

После того как FT связалась с Google, компания инициировала расследование этих обвинений. Сейчас проект отменен, сообщило лицо, знакомое с решением.

Экономическая правда.