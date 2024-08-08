Все разделы
Укр / Рус

Россияне назначили дополнительный поезд из Курска в Москву: говорят, для покрытия спроса

Четверг, 8 августа 2024, 19:54 - Артур Крыжный

Московская железная дорога назначила дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск - Москва", - говорится в телеграм-канале МЖД.

Кроме того, временно увеличена составность электропоезда того же маршрута.

Реклама:

Напомним:

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (почти 21 млн долларов) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска.

Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий.

Реклама:

Экономическая правда.

железная дорога Россия
Реклама:
Материалы по теме
Масштабные планы: в Виннице строят "сухой порт" за $15 миллионов  5 августа 2024, 19:43
Некоторые рейсы УЗ все еще задерживаются из-за обстрелов инфраструктуры накануне 5 августа 2024, 10:42
В результате ночного обстрела россиян некоторые рейсы "Укрзализныци" значительно задерживаются 4 августа 2024, 13:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте