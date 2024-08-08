Россияне назначили дополнительный поезд из Курска в Москву: говорят, для покрытия спроса

Московская железная дорога назначила дополнительный поезд сообщением Курск - Москва для обеспечения спроса на пассажирские перевозки.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Для обеспечения спроса на пассажирские перевозки назначается дополнительный поезд № 205/206 сообщением Курск - Москва", - говорится в телеграм-канале МЖД.

Кроме того, временно увеличена составность электропоезда того же маршрута.

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Напомним:

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (почти 21 млн долларов) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска.

Российская железная дорога сообщила, что временно закрыла для пассажиров вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области из-за боевых действий.

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Экономическая правда.