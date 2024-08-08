В Киеве ограничат движение транспорта на мосту через Днепр до 15 октября
В Киеве с 9 августа по 15 октября 2024 года на Северном мосту частично ограничат движение транспорта первой и второй полосами в направлении с правого на левый берег Днепра.
Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Согласно сообщению, дорожники будут выполнять текущий ремонт проезжей части моста.
На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться третьей и четвертой полосами движения.
Как отмечает "Киевавтодор", по результатам специального обследования, Северный мост не признан аварийным.
Работы проводит балансодержатель сооружения КП "Киевавтодоргород".
Пока предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.
"Параллельно с этим разрабатывается проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста", - говорится в сообщении.