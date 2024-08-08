В этом году в Украине открылось магазинов гораздо больше, чем закрылось
В Украине открылось 720 новых магазинов розничной торговли, закрылось – 233 с начала 2024 года.
Об этом сообщил глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук, пишет LIGA.net.
Прирост количества работающих магазинов составил 2% против аналогичного периода прошлого года.
По его словам, характерная тенденция ритейла - активное открытие новых магазинов в поселках и селах, а также падение популярности традиционных базаров.
Всего в Украине работают 19488 магазинов розничной торговли: "это супермаркеты и магазины, в которые украинцы ходят ежедневно", - уточнил Жук.
Отрицательно на работу ритейла влияют воздушные тревоги, во время которых магазины должны прекращать работу и перебои с электроэнергией.
Оборот розничных магазинов составил 1,5 трлн грн в 2023 году, что на 30% больше показателя предыдущего года.
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Напомним:
Доходы крупнейших розничных компаний возросли на 23%.
457,32 млрд грн составил совокупный доход крупнейших компаний Индекса розничной торговли за 2023 год.
Экономическая правда