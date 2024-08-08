Суд отказал "Нафтогазу" в компенсации 7 миллионов за охрану Glusco

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска ООО "Нефтегаз Ойл Трейдинг" к ООО "Глуско Ритейл" о взыскании 6,7 млн ​​грн. расходов по охрану.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Согласно сообщению, дело рассматривалось с участием третьих лиц: ПАО "Укрнефть" и АРМА.

"Суд поддержал позицию АРМА об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, истцом не предоставлены надлежащие доказательства расходов", - отметили в ведомстве.

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Напомним:

Кабинет министров в мае 2022 года согласовал предложение АРМА о передаче в управление НАК "Нефтегаз Украины" арестованных активов компании Glusco, которые связывали с Виктором Медведчуком. Позже АРМА инициировала расторжение с "Нафтогазом" и передачу Glusco в управление ПАО "Укрнефть".

Антимонопольный комитет Украины в марте 2024 г. предоставил "Укрнафте" разрешение на концентрацию активов сети. Согласно договору об управлении, доля государства в чистой прибыли от деятельности Glusco будет составлять 90%, доля "Укрнафты" – 10%.

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В марте 2024 года Хозяйственный суд Киева подтвердил законность действий АРМА по расторжению в одностороннем порядке договора с "Нефтегаз Ойл Трейдинг" на управление корпоративными правами и имуществом сети АЗС Glusco.

Экономическая правда