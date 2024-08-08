В РФ заявили, что поток газа через "Суджу" в Курской области продолжается

Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию ​​"Суджа", в то же время транзитный поток российского газа через Украину снизился на 12%.

Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через газоизмерительную станцию ​​"Суджа" - 37,3 миллиона кубических метров на 8 августа", - сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Физический поток газа на выходе из Украины в ЕС пока остается непрерывным, пишет агентство со ссылкой на данные европейской информационной платформы ENTSOG.

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Напомним:

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб.

В сравнении с предыдущим днем ​​объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 года.

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Накануне в Операторе ГТС Украины сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

В среду, 7 августа, в телеграмм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию ​​"Суджа" в Курской области РФ.

Позже появилась неподтвержденная информация, что ВСУ контролируется населенным пунктом Суджа.

ГИС "Суджа" является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. "Суджа" - единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

На фоне военной операции в Курской области цены на газ в Европе в среду 7 августа резко выросли.

Экономическая правда