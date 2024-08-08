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Нацбанк укрепил курс гривны: сколько стоят доллар и евро

Четверг, 8 августа 2024, 11:28 - Алексей Артемчук

По состоянию на 8 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 6 копеек, евро снизил - на 3 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,98 грн, евро - 44,76 грн (на 7 августа доллар - 41,03 грн, евро - 44,79 грн). 

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,12 - 41,25 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,90 - 45,15 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 40,80 - 41,30 грн (курс на 7 августа - 40,90 - 41,35 грн);
  • Евро - 44,60 - 45,20 грн (курс на 7 августа - 44,70 - 45,25 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,60 - 41,20 грн;
  • Ощадбанк - 40,95 - 41,50 грн;
  • Укрсиббанк - 40,75 - 41,35 грн;
  • ПУМБ - 41,00 - 41,40 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,152 грн за доллар, monobank - 41,151 грн.

Экономическая правда.

Нацбанк НБУ курс валют доллар евро
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