Минэнерго: отключалась линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы

7 июля краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Питание возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, в центральном регионе Украины частично обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание для всех потребителей возобновлено.

Также обесточены подстанции, бытовые и промышленные потребители Ровенщины и Житомирщины. Питание тоже возобновлено.

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Экономическая правда