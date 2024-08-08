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Минэнерго: отключалась линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы

Четверг, 8 августа 2024, 10:37 - Виктор Волокита

7 июля краткосрочно отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Питание возобновлено.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, в центральном регионе Украины частично обесточивались высоковольтные подстанции, бытовые потребители, а также железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание для всех потребителей возобновлено.

Также обесточены подстанции, бытовые и промышленные потребители Ровенщины и Житомирщины. Питание тоже возобновлено.

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В Донецкой области в результате вражеского обстрела территории одной из шахт возник пожар. Продукты горения в шахту не попали, персонал не пострадал. Пожар ликвидирован.

Экономическая правда

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